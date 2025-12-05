Sorteggio LIVE gironi Mondiale 2026 | Italia con Canada Svizzera e Qatar se si qualifica
Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra non si affronterebbero fino alle semifinali in caso di successo dei rispettivi gruppi Oggi è il sorteggio day dei gironi del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. A Washington inizia a prendere forma il torneo che, per la prima volta, sarà a 48 squadre. SORTEGGIO LIVE GIRONI MONDIALE 2026 – Premere F5 per aggiornare la pagina GIRONE A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica GIRONE B: Canada, Svizzera, Qatar Italia-Irlanda del Nord-Galles-Bosnia GIRONE C: Brasile, Marocco, Scozia GIRONE D: Stati Uniti, Australia, Paraguay Danimarca-Repubblica Ceca-Macedonia del Nord-Irlanda GIRONE E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio GIRONE F: Olanda, Giappone, Tunisia GIRONE G: Belgio, Iran, Egitto GIRONE H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita GIRONE I: Francia, Senegal, Norvegia GIRONE J: Argentina, Austria, Algeria GIRONE K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Panama Verranno utilizzate quattro urne, con ognuna di esse che conterrà i nomi di 12 Nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Il «Nessun dorma» interpretato da Andrea #Bocelli ha aperto la cerimonia del sorteggio dei gironi dei Mondiali FIFA 2026. Tra il pubblico si nota subito il Divin Codino Roberto #Baggio. #FIFAWorldCupDraw Vai su X
A Washington il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. gazzetta.it scrive
LIVE – Sorteggio Mondiali, attesa per i gironi: l’Italia in bilico con i Playoff - Si è tenuto in questi minuti il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi campionati del mondo che si terranno nel 2026. Scrive sportface.it
Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Gruppo morbido per l'Italia se vince il play-off! - E' il momento delle estrazione degli altri bussolotti dopo quello dei paesi ospitanti. Si legge su tuttomercatoweb.com
Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. tg24.sky.it scrive
Sorteggio Mondiali 2026, diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming), come funziona e possibili avversarie dell'Italia - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... ilmattino.it scrive
LIVE | Sorteggio Mondiale 2026, tutti gli accoppiamenti: gironi definiti! - Ci siamo, il Mondiale 2026 è pronto ad entrare nel vivo. Scrive fantamaster.it