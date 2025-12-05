Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra non si affronterebbero fino alle semifinali in caso di successo dei rispettivi gruppi Oggi è il sorteggio day dei gironi del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. A Washington inizia a prendere forma il torneo che, per la prima volta, sarà a 48 squadre. SORTEGGIO LIVE GIRONI MONDIALE 2026 – Premere F5 per aggiornare la pagina GIRONE A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica GIRONE B: Canada, Svizzera, Qatar Italia-Irlanda del Nord-Galles-Bosnia GIRONE C: Brasile, Marocco, Scozia GIRONE D: Stati Uniti, Australia, Paraguay Danimarca-Repubblica Ceca-Macedonia del Nord-Irlanda GIRONE E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio GIRONE F: Olanda, Giappone, Tunisia GIRONE G: Belgio, Iran, Egitto GIRONE H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita GIRONE I: Francia, Senegal, Norvegia GIRONE J: Argentina, Austria, Algeria GIRONE K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Panama Verranno utilizzate quattro urne, con ognuna di esse che conterrà i nomi di 12 Nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sorteggio LIVE gironi Mondiale 2026: Italia con Canada, Svizzera e Qatar se si qualifica