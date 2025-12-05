Sorteggio gironi Mondiali calcio 2026 | l’Italia se ci fosse ritroverebbe la Svizzera c’è Brasile-Marocco!

L’Italia dovrà affrontare i play-off per l’accesso ai Mondiali 2026 di calcio, giocando il primo match in casa contro l’Irlanda del Nord e poi il secondo in casa di una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ma in caso di qualificazione gli azzurri disputeranno il Girone B con Canada, Svizzera e Qatar. Questo l’esito del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali, che si giocheranno nel 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada: poteva andare decisamente peggio agli azzurri, che erano inseriti in quarta fascia come tutte le formazioni che dovranno disputare i play-off. Negli altri raggruppamenti spiccano nel Gruppo C Brasile-Marocco e nel Girone D Germania-Ecuador. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio gironi Mondiali calcio 2026: l’Italia (se ci fosse) ritroverebbe la Svizzera, c’è Brasile-Marocco!

Altre letture consigliate

Sorteggio Mondiali 2026: ecco tutti i 12 gironi, l'Italia sarebbe nel Gruppo B. Trump riceve il premio ‘Fifa per la pace’: “Il mondo è più sicuro” - facebook.com Vai su Facebook

Il «Nessun dorma» interpretato da Andrea #Bocelli ha aperto la cerimonia del sorteggio dei gironi dei Mondiali FIFA 2026. Tra il pubblico si nota subito il Divin Codino Roberto #Baggio. #FIFAWorldCupDraw Vai su X

Sorteggio gironi Mondiali calcio 2026: l’Italia (se ci fosse) ritroverebbe la Svizzera, c’è Brasile-Marocco! - off per l'accesso ai Mondiali 2026 di calcio, giocando il primo match in casa contro l'Irlanda del Nord e poi il secondo ... Riporta oasport.it

I gironi dei Mondiali di calcio 2026: l’Italia potrebbe giocare con Canada, Svizzera, Qatar - Sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali di calcio, l'Italia in caso di superamento dei playoff affronterebbe un gruppo sulla carta agevole ... Scrive fanpage.it

LIVE – Sorteggio Mondiali, attesa per i gironi: l’Italia in bilico con i Playoff - Si è tenuto in questi minuti il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi campionati del mondo che si terranno nel 2026. sportface.it scrive

Sorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Segnala ilmattino.it

Mondiali di calcio: in caso di qualificazione l'Italia sarà nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera - Se l’Italia si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Riporta gazzettadiparma.it

Mondiali di calcio 2026, sorteggio: se passa spareggi, l'Italia gioca con Canada, Svizzera e Qatar - Se passerà gli spareggi del prossimo anno, l'Italia giocherà i Mondiali di calcio del 2026 con: Canada, Svizzera, Qatar. Si legge su msn.com