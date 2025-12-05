Sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026 | le eventuali avversarie dell’Italia

Sorteggiati a Washington i gironi dei Mondiali di calcio del 2026, che si terranno in Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di successo nei playoff europei l’ Italia, che il 26 marzo sfiderà in semifinale a Bergamo l’Irlanda del Nord, affronterà Canada, Svizzera e Qatar. Ecco tutti i gruppi dei prossimi Mondiali. Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, vincitore Playoff Uefa D (DanimarcaMacedonia del NordRepubblica CecaIrlanda) Gruppo B: Canada, vincitore Playoff Uefa A (ITALIAIrlanda del NordGallesBosnia ed Erzegovina), Qatar, Svizzera Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitore Playoff Uefa C (TurchiaRomaniaSlovacchiaKosovo) Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao Gruppo F: Olanda, Giappone, vincitore Playoff Uefa B (UcrainaSveziaPoloniaAlbania), Tunisia Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Gruppo I: Francia, Senegal, vincitore Playoff Fifa 2 (BoliviaSurinameIraq), Norvegia Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K: Portogallo, vincitore Playoff Fifa 1 (Nuova CaledoniaGiamaicaRepubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama I gruppi dei Mondiali 2026 (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026: le eventuali avversarie dell’Italia

