Sorteggi per il Mondiale 2026 oggi i gironi davanti a Trump | chi rischia di trovare l’Italia e come funziona per le squadre non ancora qualificate – La diretta

È tutto pronto per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, che per la prima volta si disputerà in tre Paesi ospitanti: Canada, Stati Uniti e Messico. La cerimonia, che si svolge al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC, comincerà alle 18 (ora italiana). Al sorteggio saranno presenti anche tutte quelle Nazionali che, proprio come l’Italia, devono ancora disputare i playoff Uefa per qualificarsi al torneo. Gli azzurri del c.t. Rino Gattuso giocheranno il 26 marzo contro l’ Irlanda del Nord e l’eventuale finale a Cardiff o Sarajevo il 31 marzo. Le squadre impegnate nei playoff sono indicate con una X. 🔗 Leggi su Open.online