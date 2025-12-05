Sorteggi gironi Mondiale 2026 | il quadro completo dopo l’urna di Washington e il possibile gruppo dell’Italia

Sorteggi gironi mondiali 2026, il tabellone: se gli Azzurri superano i playoff trovano il Canada e gli elvetici, gironi di ferro per Spagna e Inghilterra. Il sipario si è alzato sul Mondiale 2026 e l’urna di Washington ha disegnato la mappa della prossima rassegna iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per l’Italia di Gennaro Gattuso, il sorteggio ha riservato uno scenario affascinante ma subordinato al superamento dei playoff di marzo. La pallina contenente la dicitura “Play off UEFA A” è stata inserita nel Gruppo B. Se gli Azzurri dovessero battere l’Irlanda del Nord e poi la vincente tra Galles e Bosnia, si troverebbero di fronte a un girone ricco di insidie e ricorsi storici: i padroni di casa del Canada, il Qatar e soprattutto la Svizzera, la bestia nera che ha negato l’accesso agli ultimi Mondiali e che rievoca dolori recenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

