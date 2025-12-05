Sorpresa nel bilancio di Riccione l’addizionale Irpef viene ridotta Il 2026 sarà l' anno di piazzale Ceccarini

Riminitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Riccione ha presentato nel primo pomeriggio di venerdì (5 dicembre) il Bilancio di previsione 2026 e il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, un documento che segna un passaggio fondamentale nella gestione finanziaria dell’ente e nella pianificazione futura della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sorpresa Bilancio Riccione L8217addizionale