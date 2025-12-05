Sorpresa i Tg battono i social e google | la tv è ancora il primo mezzo d’informazione per gli italiani

Attaccati ai dispositivi, ma fedeli alla tv, che attraverso i Tg resta il primo mezzo per informarsi. È la fotografia scattata dal 59esimo Rapporto Censis 2025 sulla situazione sociale del Paese. Gli italiani ancora fedeli alla Tv: i Tg sono la prima fonte di informazione. Dal rapporto emerge che il 47,7% della popolazione si informa guardando i Tg, che sono però tallonati da Facebook, utilizzato come fonte di notizie dal 36,4% degli italiani. I motori di ricerca si piazzano terzi, con il 23,3%, superando di parecchio le tv all news, che si attestano al 18,9%, e i siti web d’informazione, che sono al 17,2%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

