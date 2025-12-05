Sopravvivere a un disastro aereo | Fino a dove si spinge l’uomo?

Quali strascichi lascia un disastro aereo? La risposta la darà ’ OLTRE. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande ’, in scena oggi e domani alle 21 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Si tratta di uno spettacolo di grande potenza visiva e drammaturgica, ispirato ad un fatto realmente accaduto che ha recentemente debuttato nell’ambito del prestigioso Romaeuropa Festival. Ideato e diretto dalla pluripremiata regista-autrice Fabiana Iacozzilli, autrice della drammaturgia insieme a Linda Dalisi, lo spettacolo è interpretato da Andrei Balan, Francesco Meloni, Marta Meneghetti, Giselda Ranieri, Evelina Rosselli, Isacco Venturini, Simone Zambelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

