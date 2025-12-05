Sophia Renna incanta il pubblico de ' La Corrida' | il talento di Foggia vince la quinta puntata

Foggiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophia Renna, in arte Soph, l'avevamo agganciata quasi due anni fa, quando nemmeno 16enne, aveva prestato la sua voce nel film su Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum scomparso nel 2021 e interpretato da Massimo Ghini. In quella circostanza - lei che studia canto dall'età di quattro anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Casoria, Sofia Vollaro incanta in pubblico di Ballando On The Road - Si esibisce da solista a Ballando On The Road, Sofia Vollaro, a soli dieci anni è la ballerina di Casoria che partecipa al contest di Milly Carlucci. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sophia Renna Incanta Pubblico