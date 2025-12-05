Sophia Renna incanta il pubblico de ' La Corrida' | il talento di Foggia vince la quinta puntata
Sophia Renna, in arte Soph, l'avevamo agganciata quasi due anni fa, quando nemmeno 16enne, aveva prestato la sua voce nel film su Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum scomparso nel 2021 e interpretato da Massimo Ghini. In quella circostanza - lei che studia canto dall'età di quattro anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
