Sonno e qualità della vita | perché dormire bene è il primo gesto di benessere quotidiano

Dormire è una delle funzioni biologiche più sottovalutate, eppure gran parte del nostro benessere prende forma nelle ore della notte. Il sonno non è una semplice pausa ma un processo attivo in cui il cervello riorganizza informazioni, il sistema immunitario si rafforza e l’organismo ripristina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

