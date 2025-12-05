Sonia Bonfiglioli | Costo dell’energia la sfida è prioritaria

Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia Area Centro, un bilancio 2025? "Ci siamo tutti scontrati con un anno che probabilmente nessuno si aspettava così dinamico e vivace. Non ci siamo annoiati, insomma". Quali i temi salienti? "C’è stata anche un’accelerazione rispetto al pressing competitivo di Paesi come la Cina, mentre le dinamiche europee sono rimaste sostanzialmente le stesse". Questo cos’ha comportato? "È stato un anno complicato, per cui non si sono ancora trovate soluzioni né a livello europeo né sul piano nazionale. E probabilmente neanche a livello territoriale e di singole imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

