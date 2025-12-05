Sondrio si prepara al Natale | tanti appuntamenti nel ponte dell' Immacolata

Con l'inizio del mese di dicembre entra nel vivo il programma di iniziative organizzato dal Comune di Sondrio per le festività natalizie. Lo scorso weekend, che coincideva con Consapevolmente, l'evento dedicato alla sostenibilità, sono state accese ufficialmente le luminarie ed è stata inaugurata. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio si prepara al Natale: tanti appuntamenti nel ponte dell'Immacolata

