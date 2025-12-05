Sondaggi politici FdI in discesa e il Pd ne approfitta | chi è avanti tra destra e sinistra

Il calo di Fratelli d'Italia da una parte, la crescita del Pd dall'altra: il distacco tra i due partiti si riduce di quasi un punto. È quello che emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend. Ecco i risultati di tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una nuova generazione di comunicatori politici e sondaggisti sta nascendo anche in Italia. Con la Scuola di sondaggi e comunicazione politica 2025, organizzata da noi di PROPAGANDA - comunicazione politica e campagne elettorali con Sondaggi Bidimedi - facebook.com Vai su Facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X

Sondaggi politici 2025: frenata FdI-Pd, balzo Lega all’8%/ 50% teme terza guerra mondiale, su obbligo leva… - I sondaggi politici di Swg sugli scenari dei partiti e i dati Only Numbers su rischio guerra internazionale: cosa dicono gli italiani, tutti gli scenari ... ilsussidiario.net scrive

Sondaggi politici, il campo largo recupera dopo le Regionali. Bene il Pd, FdI perde mezzo punto - Pd e Lega migliorano lievemente, proseguendo una tendenza in atto nell'ultimo mese, mentre tutti gli altri partiti restano molto stabili. msn.com scrive

Sondaggi, cosa cambia dopo le Regionali? Perché la sfida tra destra e campo largo diventa sempre più aperta - I dati Ipsos per il Corriere della Sera danno uno scenario stabile dove però cala (sia pure di poco) il gradimento per la premier Meloni e per il governo. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Sondaggi politici: tra gli astenuti FdI e M5S sarebbero i partiti più votati - Il sondaggio di Pagnoncelli svela le preferenze tra gli astenuti: sorprese per FdI, Pd e M5S, con percentuali diverse rispetto ai sondaggi abituali ... Lo riporta it.blastingnews.com

Sondaggi politici 2025/ Dopo Regionali: FdI al 28%, Pd sale al 21,6% e Lega sorpassa Forza Italia - Sondaggi politici 2025, intenzioni di voto dopo Regionali: Fratelli d'Italia al 28%, Pd al 21,6%, Lega sorpassa Forza Italia e M5s stabile ... ilsussidiario.net scrive

Sondaggi politici: FdI resta primo partito, Pd in calo mentre torna a salire la fiducia in Meloni - Il nuovo sondaggio settimanale di Termometro Politico registra un quadro sostanzialmente stabile dopo le Regionali: nessun partito beneficia davvero dei ... Da fanpage.it