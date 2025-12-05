Sondaggi politici FdI in discesa e il Pd ne approfitta | chi è avanti tra destra e sinistra

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calo di Fratelli d'Italia da una parte, la crescita del Pd dall'altra: il distacco tra i due partiti si riduce di quasi un punto. È quello che emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend. Ecco i risultati di tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

