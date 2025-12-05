Sommer si racconta alla Gazzetta | La mia vita a Milano tra musica yoga e cucina Se ho già pensato a cosa fare dopo il ritiro? Vi dico questo

Inter News 24 Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, si è raccontato tra i suoi hobby e abitudini di vita a Milano, rispondendo anche sul proprio futuro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Yann Sommer ha raccontato come vive a Milano e quelle che sono le sue passioni più grandi oltre al calcio. Il portiere dell’Inter si è soffermato poi sul suo futuro una volta che dirà addio al calcio giocato. QUI: Le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. LA MIA VITA A MILANO – « Vivo in centro e a Milano sto bene. Magari se ci fosse un po’ meno traffico sarebbe meglio. Però mi piace girare e vivere la città come un milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

