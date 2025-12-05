Solo uomini nel Consiglio metropolitano il Pd non ci sta | Siamo nel Medioevo

“Una decisione che ci riporta al Medioevo”. Così la federazione provinciale del Partito democratico definisce la scelta del sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino di nominare solo uomini tra gli otto consiglieri metropolitani delegati. Un provvedimento che appare "inspiegabile e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Consiglio comunale ha approvato la presa d’atto di ammissione al finanziamento regionale per un Centro per Uomini Autori di Violenza, che si occuperà di recupero e responsabilizzazione: https://fanpa.ge/zySqJ - facebook.com Vai su Facebook

Bufera sul «Tavolo permanente» dedicato alla correzione degli uomini, annunciato dal Consiglio comunale. Critica Forza Italia: «Impostazione woke». Mentre i dati dicono che queste attività sono inutili. E resta il mistero sui fondi impiegati da Palazzo ... panor Vai su X

Niente donne tra i consiglieri delegati, Pd: “Siamo nel Medioevo” - CATANIA – “Una decisione che ci riporta al Medioevo”, così la Federazione provinciale del Partito democratico definisce la scelta del sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino di nominare solo ... Segnala livesicilia.it

Catania, il sindaco Trantino nomina solo uomini. Pd: "Siamo tornati al Medioevo" - “Una decisione che ci riporta al Medioevo”, così la Federazione provinciale de l Partito democratico definisce la scelta del sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino di nominare solo uomini ... Si legge su msn.com

Pd Milano e Lombardia, sostegno e fiducia a Sala - "Il Pd a tutti i livelli, dal metropolitano al nazionale, governa prima con Pisapia e poi con Sala dal 2011 e fin da subito ha ribadito pieno sostegno e fiducia al sindaco". Segnala ansa.it

Nuovo consiglio metropolitano a Cagliari, Zedda: "Ora ascolto continuo" - A Palazzo Regio a Cagliari, la seduta di insediamento del nuovo consiglio metropolitano con il sindaco Massimo Zedda, che ha sottolineato come "la sfida per i prossimi anni, considerato anche ... Lo riporta rainews.it