Solo Bea viaggio pittorico nella memoria
Si inaugura oggi a Motril la mostra personale dell'artista Josè Maria Bea intitolata “Solo Bea: La mia Solitudine”, negli spazi della galleria International Art Gallery” della città granadina. L’esposizione offre al pubblico un ritratto intimo e autentico del pittore spagnolo, attraverso opere recenti e inedite che testimoniano la sua ricerca interiore. Colori, gestualità e materia si combinano per creare un linguaggio visivo profondamente emotivo, volto a esplorare memoria, identità e introspezione. José María Bea si è affermato negli ultimi anni come una voce originale nell’arte contemporanea andalusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
