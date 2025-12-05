Solidarietà l' Ail consegna le ' Stelle di Natale' ai carabinieri impegnati sul territorio

Nella mattinata di venerdì 5 dicembre, Gian Marco Duo, presidente della sezione di Ferrara dell’Ail - nell’ambito dell’iniziativa ‘Stelle di Natale Ail’ - ha fatto visita al Comando dei carabinieri di Copparo per il tradizionale scambio di auguri. Il presidente, per l’occasione, ha portato in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

