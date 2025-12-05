Soldi dell' associazione pro vita alla compagna incinta | restituiti 10mila euro a pusher
Restituiti i 10mila euro sequestrati dagli agenti della polizia a un 23enne di Caserta. Lo ha deciso il collegio, presieduto dal giudice Sergio Enea, al quale il giovane, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, si è rivolto in funzione di Riesame per ottenere la restituzione del denaro.A inizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Un mercato vintage dove non servono soldi: visto e preso. Tutto gratuito. Vestiti, scarpe borse e molto altro. L'iniziativa e' dell’Associazione Cristiana Evangelica Senese per saperne di più https://www.sienasociale.it/2025/11/27/fuori-tutto-il-mercatino-vintage-a - facebook.com Vai su Facebook
Soldi per chi rinuncia all'aborto, successo per il bando Vita Nascente. Marrone: "Realtà batte ideologia" - Alla gara hanno risposto non solo le associazioni pro- targatocn.it scrive
Soldi alle associazioni chiesti i rendiconti - 000 euro a favore dell’associazione “Amici di Bottarone”, 186 per "Bressana Nouvelle Vague", 3. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Pro Vita, no a 'Monologhi della vagina' in liceo a Torino - L'associazione Pro Vita & Famiglia protesta contro l'ingresso dei "Monologhi della vagina' in un liceo di Torino. Riporta ansa.it