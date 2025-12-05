L a Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta a vivere un nuovo intenso fine settimana di gara. Sarà Tremblant, in Canada, la location prescelta per disputare due slalom gigante. Alla vigilia le azzurre hanno fatto il punto della situazione e Sofia Goggia, come sempre non si è nascosta. Sulla pista “Flying Mile” la prima gara è in programma domani, la prima manche si disputerà alle ore 17.00, la seconda alle 20.00. Si replica il giorno dopo, domenica 7 dicembre, con orario d’inizio previsto alle ore 16:00 e manche decisiva programmata per le ore 19:00. L’atleta bergamasca, reduce dalla buona seconda manche disputata a Copper Mountain, sa bene che deve crescere e alzare esponenzialmente i propri standard di rendimento perché un’atleta del suo calibro non può assolutamente essere soddisfatta di una gara conclusa in diciassettesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia nel gelo di Tremblant: “Non pienamente soddisfatta dall’ultima gara, devo mettere insieme due manche”