Soffia il vento del rinnovamento Spileers è il futuro | Inter Juve e Milan fate in fretta

Sono momenti di riflessione per i maggiori club, italiani e non solo, in vista dell’imminente sessione invernale del mercato Manca, ormai, meno di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio e già sono tante le situazioni che si stanno sviluppando. Spileers (Ansa) – Calciomercato.it Quasi tutti i maggiori club italiani dovranno intervenire per migliorare le rispettive rose. Il Napoli potrebbe fare un colpo a centrocampo, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato il reparto. L’ Inter, se dovesse partire qualcuno, sarebbe costretta a sostituirlo, il pensiero va in primis a Luis Henrique. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Soffia il vento del rinnovamento, Spileers è il futuro: Inter, Juve e Milan, fate in fretta

