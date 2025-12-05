So tutti i nomi di chi ha abusato di Virginia Giuffre con il libro voleva aiutare altre vittime di violenza

Fanpage.it ha partecipato a un incontro con Amy Wallace. La giornalista americana è coautrice del libro di memorie di Virginia Giuffre, vittima e principale accusatrice del finanziere Jeffrey Epstein e dell'ex principe Andrea: "Parlo per lei perché non è più tra noi. Niente mi renderebbe più felice che vederla qui, voleva aiutare le altre vittime di abusi sessuali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

