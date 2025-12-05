So il nome del primo ministro che ha abusato di Virginia Giuffre Ma lui è pronto a uccidermi

«So chi è il primo ministro che ha abusato di Virginia Giuffre ». Anzi, di più: «Conosco i nomi di tutte le persone con cui è stata costretta a fare sesso o a cui è stata ceduta, anche se nel libro non sono resi noti per ragioni di sicurezza. Per lo stesso motivo le registrazioni delle nostre conversazioni sono in un luogo sicuro». Amy Wallace, giornalista americana nonché ghostwriter del libro Nobody’s Girl, che raccoglie le memorie postume dell’ex schiava sessuale di Jeffrey Epstein. Sulla morte di Giuffre non vede ombre: è stato un suicidio: «Ci ha provato due volte durante la stesura del libro. 🔗 Leggi su Open.online