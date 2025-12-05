Slittino la Nations Cup di Winterberg qualifica tutti gli italiani alle gare del weekend

Ha preso ufficialmente il via la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. La tappa di Winterberg (Germania), infatti, ha visto il consueto antipasto della Nations Cup con le quattro gare che hanno proposto le qualificazioni finali. Gli atleti italiani hanno tutti centrato il pass per le gare del fine settimana. Nella gara di doppio femminile, con quattro soli equipaggi al via, il miglior tempo lo ha fissato la coppia austriaca composta da Lina Angelika Riedl e Anna Lerch in 43.667 con 331 millesimi sulle lettoni Anda Upite e Madara Pavlova. Nel singolo femminile miglior tempo per l’austriaca Dorothea Schwarz in 55. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Slittino, la Nations Cup di Winterberg qualifica tutti gli italiani alle gare del weekend

