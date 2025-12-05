Entro novembre le prime 29 famiglie su 108 avrebbero dovuto lasciare il lotto G delle case popolari di Nuova Ostia, intorno a piazza Gasparri, perché i palazzi sono a rischio crolli. A deciderlo è stato il Comune, che ha offerto alloggi alternativi a Dragoncello, ma gli inquilini non vogliono andarsene perché temono che la loro casa venga occupata e perché giudicano «fatiscenti» gli appartamenti proposti in alternativa. E in effetti, anche a causa dei lavori di manutenzione in corso a Dragoncello, i traslochi «urgenti» sono già slittati. Novembre è passato e le famiglie che vivono nel lotto «G» delle case popolari di Ostia Lido, dentro palazzine a rischio documentato di crolli, non si sono ancora mosse da lì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Slittato il trasloco dalle Case Armellini. Ma i palazzi crollano