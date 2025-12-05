Slatina 16 anni e già convocato in Primavera | È il nuovo Hakimi

L’Inter continua a guardare al futuro con grande attenzione e tra i nomi più interessanti del settore giovanile spicca quello di Duje Slatina, esterno classe 2009 che, nonostante l’età, sta già lasciando il segno ad Appiano Gentile. Appena arrivato in Italia, il giovane talento croato ha sorpreso tutti per qualità, personalità e rapidità di adattamento, al punto da meritare la convocazione con la Primavera nerazzurra, un traguardo raggiunto da pochissimi calciatori della sua età. L’estate scorsa aveva già acceso i riflettori su di lui: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen avevano raccolto informazioni e seguito da vicino la sua crescita, ma l’Inter ha anticipato la concorrenza puntando forte su un profilo dal potenziale enorme. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it