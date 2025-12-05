Sky TV8 NOW | X Factor 2025 trionfa rob La cantautrice di Paola Iezzi conquista Napoli

Roberta Scandurra vince in Piazza del Plebiscito davanti a eroCaddeo, DELIA e PierC in una notte dominata da musica, performance monumentali e una proclamazione in diretta su Sky, NOW e TV8 Grande show davanti a 16mila persone. Ovazione per l’attesissima super ospite Laura Pausini Il medley superpop di Jason Derulo fa ballare il pubblico rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky, TV8, NOW | X Factor 2025, trionfa rob. La cantautrice di Paola Iezzi conquista Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Due catanesi in finale ad X Factor 2025 Due catanesi saliranno sul palco della finale di X Factor. Delia Buglisi di Paternò e Roberta Scandurra di Trecastagni sono due delle quattro finaliste dell’edizione 2025 del talent musicale. Catania trionfa nel mondo dell - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025: stasera su Sky, TV8 e in streaming su NOW le ultime 3 manche, il voto del pubblico e Laura Pausini ospite - Questa sera, alle 21 su Sky Uno, in simulcast e in chiaro su TV8 e in Streaming su NOW, X Factor 2025 si chiude gloriosamente con la Finalissima. Si legge su msn.com

X Factor 2025, la finale in diretta Sky, NOW, TV8 a Napoli con Laura Pausini e Jason Derulo - X FACTOR 2025 – LA FINALE In gara EROCADDEO, PIERC, DELIA, ROB: un artista per ... Lo riporta digital-news.it

X Factor, la finale: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario, ospiti e regolamento (come funziona il televoto) - Stasera, direttamente dalla Piazza del Plebiscito di Napoli, andrà in scena la finale di X Factor 2025. Da ilmessaggero.it

X Factor, la finale: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e ospiti - Stasera, direttamente dalla Piazza del Plebiscito di Napoli, andrà in scena la finale di X Factor 2025. Da ilmessaggero.it

X Factor 2025, chi è eroCaddeo: 'pop dall’anima delicata' - Il suggerimento di Achille Lauro e 'Viva La Vida' dei Coldplay in semifinale. Video - eroCaddeo lancia la sfida a Rob, PierC e Delia: quattro talenti per un posto solo, quello del nuovo vincitore di X Factor 2025 ... Lo riporta affaritaliani.it

X Factor 2025 Sky NOW - Semifinale con orchestra e doppia eliminazione accende la corsa alla finale - Il mix tra tensione da verdetto, meccanismo Skoda Green Light e ritorno dell’orchestra cre... Da digital-news.it