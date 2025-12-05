Skjelmose sull’Amstel 2025 | Battere Pogacar ha dato speranza a tutto il gruppo

Roma, 5 dicembre 2025 - Battere Tadej Pogacar è un'impresa non da poco: se poi la compie un corridore non proprio appartenente all'élite mondiale, almeno per ora, si entra quasi nel cosiddetto mito da raccontare un giorno ai nipotini. Lo sa bene Mattias Skjelmose, che ancora si gode il successo all' Amstel Gold Race 2025. Le dichiarazioni di Skjelmose. Quel giorno Pogacar andò via con una delle sue solite azioni da lontano, ma per una volta senza riuscire a fare davvero il vuoto e subendo il rientro di Skjelmose: con il danese c'era anche Remco Evenepoel, che quel giorno chiuse terzo in volata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Skjelmose sull’Amstel 2025: "Battere Pogacar ha dato speranza a tutto il gruppo"

Scopri altri approfondimenti

Skjelmose sull’Amstel 2025: "Battere Pogacar ha dato speranza a tutto il gruppo" - Il danese rievoca un successo inatteso ottenuto ai danni dello sloveno: "È stata per me una giornata di grazia che ricorderò per sempre" ... Riporta msn.com

Mattias Skjelmose: “Battere Pogacar all’Amstel ha dato speranza al gruppo. Gli altri corridori mi hanno detto che era una benedizione” - La vittoria ottenuta all'Amstel Gold Race, successo conquistato superando in uno sprint a tre i favoriti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, rappresenta ... Come scrive oasport.it