Sinner in campo per la opening week degli Australian Open | ecco quando debutterà Jannik
(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara al rientro in campo nel 2026. Il fuoriclasse azzurro sarà uno dei protagonisti più attesi agli Australian Open, primo slam della stagione. In Australia Jannik dovrà difendere il titolo vinto negli ultimi due anni, ma prenderà parte anche alle esibizioni della opening week, la settimana che precederà l'inizio del .
