Sinner il rientro in campo e il primo allenamento a Dubai

Tradizione vincente non si cambia: come l'anno scorso in questo periodo, Jannik Sinner ha appena iniziato a preparare la stagione 2026 nel caldo sole di Dubai. Dopo un meritato relax in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, il numero due del mondo ha iniziato ad allenarsi sotto gli occhi attenti dei suoi coach con le prime immagini che circolano già sui social. La cosa che più interessa gli appassionati, però, è la data del suo rientro ufficiale sui campi da tennis. Quando debutta in Australia. I più informati sanno bene che il primo vero torneo dello Slam coincide anche con il primo Slam della stagione sul cemento degli Australian Open di scena a Melbourne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, il rientro in campo e il primo allenamento a Dubai

