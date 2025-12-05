Sinner e Alcaraz patetico Quando si incrociano nei corridoi | la bordata di Betton

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominano il tennis mondiale e negli ultimi due anni si sono spartiti gli Slam, attirando su di sé l’attenzione dei media e dell’Atp. A sollevare dubbi sul modo in cui la federazione promuove il tennis è Calvin Betton, allenatore di Henry Patten, doppista due volte vincitore Slam e recente trionfatore alle Atp Finals di Torino insieme al finnico Heliovaara. Nel podcast Chip'n Charge, Betton non ha usato mezze misure nel criticare l’Atp e il trattamento riservato ai doppisti. Secondo lui, l’ attenzione ossessiva su Sinner e Alcaraz “è patetica ”: “Quest'anno ho visto post di Tennis TV su tennisti che giocano a golf, fanno skateboard e si stringono la mano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner e Alcaraz, "patetico. Quando si incrociano nei corridoi...": la bordata di Betton

