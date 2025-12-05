Sinner e Alcaraz patetico Quando si incrociano nei corridoi | la bordata di Betton

Liberoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominano il tennis mondiale e negli ultimi due anni si sono spartiti gli Slam, attirando su di sé l’attenzione dei media e dell’Atp. A sollevare dubbi sul modo in cui la federazione promuove il tennis è Calvin Betton, allenatore di Henry Patten, doppista due volte vincitore Slam e recente trionfatore alle Atp Finals di Torino insieme al finnico Heliovaara. Nel podcast Chip'n Charge, Betton non ha usato mezze misure nel criticare l’Atp e il trattamento riservato ai doppisti. Secondo lui, l’ attenzione ossessiva su Sinner e Alcaraz “è patetica ”: “Quest'anno ho visto post di Tennis TV su tennisti che giocano a golf, fanno skateboard e si stringono la mano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sinner e alcaraz patetico quando si incrociano nei corridoi la bordata di betton

© Liberoquotidiano.it - Sinner e Alcaraz, "patetico. Quando si incrociano nei corridoi...": la bordata di Betton

Argomenti simili trattati di recente

sinner alcaraz patetico incrocianoIl coach Patten: “Zero marketing per il doppio dall’ATP. Il dualismo Sinner-Alcaraz è patetico” - Interviste | "I giocatori erano pronti a finanziare di tasca propria una pagina Instagram interamente dedicata al doppio ma l'ATP non ha dato il via libera" prosegue Calvin Betton intervistat ... Scrive ubitennis.com

sinner alcaraz patetico incrocianoCalvin Betton contro l’ATP: “Sono ossessionati da Sinner e Alcaraz, ogni volta spunta una telecamera” - Calvin Betton, coach del forte doppista inglese Patten, ha sparato a zero sull’ATP che a suo dire ... Secondo fanpage.it

sinner alcaraz patetico incrocianoI gironi di Sinner e Alcaraz - Il percorso è stato tracciato e adesso sono iniziati i calcoli e le strategie dei giocatori per cercare di arrivare il più lontano possibile e vincere il titolo delle Nitto ... Scrive ilmessaggero.it

Sinner, Alcaraz o De Minaur in semifinale? Gli incroci alle Atp Finals (e il ruolo decisivo di Musetti) - Alla luce di questi risultati adesso Sinner, che non conosce ancora il nome del suo prossimo avversario, ha visto ridursi il numero dei possibili sfidanti. Da ilmessaggero.it

Sinner vince il Six Kings Slam: Alcaraz battuto in due set - A poche ore dalla finale, Sinner ha parlato del match con Alcaraz dello scorso anno a Riyadh: "È stato un match di altissimo livello, come sempre. Da sport.sky.it

Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking con le Atp Finals? Le combinazioni (e le speranze) di Jannik per rimanere numero 1 - Il percorso è stato tracciato e adesso sono iniziati i calcoli e le strategie dei giocatori per cercare di arrivare il più lontano possibile e vincere il titolo delle Nitto Atp Finals. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Alcaraz Patetico Incrociano