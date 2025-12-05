Sinner clamoroso al ristorante | accade l’impensabile e restano tutti di sasso

Secondo quanto dichiarato da Gemma Boeri — chef storica dell’ Osteria da Gemma — quando Sinner si è presentato al suo locale, lei non lo avrebbe riconosciuto. « Quel “ragazzone” mi è stato portato davanti — ha detto — e someone mi ha detto: “Ha visto che campioncino abbiamo qui?” Io gli ho risposto: “Mi spiace tanto, ma non so chi sia.”». L’accompagnatore avrebbe insistito: « Ma come, non riconosce Sinner?». E lei di rispondere: « Cosa vuole che le dica, abbia pazienza. ». Leggi anche: La coppia più amata dello sport si lascia dopo 9 anni di matrimonio e 3 figli Un ristorante fra tradizione e vip: il contesto di Osteria da Gemma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

