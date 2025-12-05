Sinner a Dubai con la fidanzata Laila | party con Flavio Briatore

Jannik Sinner torna a far discutere, ma questa volta non per un trionfo in campo, bensì per il suo amore, sempre più forte, per Laila Hasanovic. La modella, ormai da tempo al suo fianco, sembra aver rubato il cuore di Jannik, e i due sono inseparabili. Reduce da una pausa idilliaca alle Maldive, il numero uno del tennis italiano ha fatto tappa a Dubai per una notte all’insegna del glamour, accompagnato dalla fidanzata. La coppia è stata protagonista di un evento esclusivo in compagnia di Flavio Briatore e di altri celebri ospiti, fra lusso, mondanità e tanta complicità. Jannik Sinner e Laila, relax e risate a Dubai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sinner a Dubai con la fidanzata Laila: party con Flavio Briatore

