La sinistra si è unita – senza la minima grinza – contro il ddl Valditara, che segna una linea netta contro qualsiasi tipo di incursione nelle scuole di teorie gender. Un provvedimento che mette i genitori al centro non tanto di una scelta ma di un confronto che si apre inevitabilmente nelle famiglie. Un ddl che apre al dialogo, al confronto. Invece, in un flashmob fuori da Montecitorio, il campo largo si è ritrovato in un idem sentire senza smagliature compatto, da Carlo Calenda a Giuseppe Conte, da Maria Elena Boschi a Nicola Fratoianni. «Più educazione, meno violenza», «Educare per prevenire», «L’educazione sessuo-affettiva è un diritto!», erano le le frasi sui cartelli esposti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinistra compatta sui bimbi ma solo per indottrinarli