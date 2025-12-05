Il Formigine annuncerà oggi il nome del successore di Lorenzo Mezzetti in panchina. Nelle ultime ore in pole è salito Simone Cavalli, reduce dall’addio a metà ottobre con lo Spilamberto in Prima "D". Classe ’79, una lunga carriera fra C (3 anni a Modena), B e A da attaccante con le maglie di Messina, Cesena, Reggina, Vicenza, Bari, Frosinone e Mantova, aveva segnato gli ultimi gol fra Savignanese e Castelvetro cominciando lì ad allenare la Juniores, poi ha guidato Vignolese, Fiorano, Castellarano, Reggiolo e dal dicembre 2024 lo Spilamberto, portato fino alla finale playoff, guadagnandosi la riconferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Simone Cavalli in pole per la guida del Formigine