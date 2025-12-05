simbolo di speranza che unisce fa bene il giornale a difenderlo

Cardinal Bustillo cosa pensa del presepe? «Trasmette valori universali per l'umanità». Oltre a essere cardinale, François-Xavier Bustillo è anche uno degli autori più apprezzati dell'editoria religiosa. Dalla «sua» Corsica, dove è vescovo di Ajaccio, osserva con distacco le ricorrenti polemiche sul presepe. Eminenza, anche quest'anno c'è chi vorrebbe cancellare il presepe perché non abbastanza inclusivo. È davvero così? «Celebriamo ciò che ci divide, ma non ciò che ci unisce. Il presepe fa parte di quest'ultima categoria perché è un segno di speranza per tutti. È un'espressione di valori belli dell'umanità come la famiglia, la luce, l'accoglienza dei piccoli, la gratuità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

