Silent hill p t rimake con unreal engine 5 da gioca gratis subito
il ritorno di p.t.: il teaser leggendario rivive in una versione non ufficiale. Nel panorama dei videogiochi horror, l’iconico demo P.T. rappresenta tutt’oggi un punto di riferimento. Diffuso nel 2014 tramite il PlayStation Store, questo teaser ha alimentato speranze e aspettative per un nuovo capitolo di Silent Hill. Nonostante la sua cancellazione e la successiva rimozione, la curiosità e l’interesse verso questa demo sono rimasti altissimi, grazie anche ai molti remake non ufficiali e alle reinterpretazioni disponibili online. Attualmente, copia conforme della versione originale, creata con Unreal Engine 5, permette ai fan di rivivere l’atmosfera inquietante e i colpi di scena del teaser originale senza dover ricorrere a metodi non ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
