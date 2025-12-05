Sicurezza a Roma sud parte l’installazione della videosorveglianza Tutti i quartieri coinvolti
Sono partite ufficialmente le installazioni delle nuove telecamere di videosorveglianza a Roma sud, nel IX municipio. Nella giornata del 4 dicembre gli operai si sono messi a lavoro tra via Salvatore Lorizzo e via Padre Romualdo Formato, a Spinaceto. Telecamere a Roma sudUna novità attesa da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Olimpiadi invernali: fiamma olimpica a Roma. Il piano sicurezza, strade chiuse e bus deviati ift.tt/THAN4Em Vai su X
Roma. Milano-Cortina: “Staffetta sicurezza” al fianco “staffetta” tedofori. Tavolo tecnico in Questura per piano operativo. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/artico - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Napoli, allerta nella Capitale: attesi 15mila tifosi ospiti. Il piano per la sicurezza - Crocevia importante per lo scudetto e partita attenzionata sul fronte dell’ordine pubblico. Lo riporta ilmessaggero.it
Roma–Napoli all’Olimpico, città in allerta - Roma–Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico con fischio d’inizio alle 20. vignaclarablog.it scrive
Roma, Lega protesta sotto assessorato per rimozione manifesti sul decreto sicurezza - Protesta della Lega oggi a Roma, sotto la sede dell’Assessorato alle Attività produttive, contro la rimozione dei manifesti del partito dedicati al decreto sicurezza. rainews.it scrive
Il primo bilancio della squadra Giubileo: "Entro fine anno si supereranno i 30 milioni di arrivi" - Un forte applauso agli agenti sopravvissuti all’esplosione in via dei Gordiani ha aperto il convegno "Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza". romatoday.it scrive