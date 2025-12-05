Sicurezza a Roma sud parte l’installazione della videosorveglianza Tutti i quartieri coinvolti

Sono partite ufficialmente le installazioni delle nuove telecamere di videosorveglianza a Roma sud, nel IX municipio. Nella giornata del 4 dicembre gli operai si sono messi a lavoro tra via Salvatore Lorizzo e via Padre Romualdo Formato, a Spinaceto. Telecamere a Roma sudUna novità attesa da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

