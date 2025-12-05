Le star in difesa di Paul Dano dopo l'attacco di Quentin Tarantino, che lo ha definito 'debole e poco incisivo' usando termini ben più coloriti. Paul Dano è improvvisamente finito nel frullatore mediatico per colpa di una dichiarazione di Quentin Tarantino, che lo ha criticato per la sua interpretazione "debole" ne Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Tarantino, però, non si è limitato a un semplice giudizio, ma si è lasciato andare a un linguaggio decisamente poco rispettoso definendo Dano "il ca**o più moscio della città". Di conseguenza, da Hollywood si è alzata una levata di scudi per difendere il povero Paul Dano, persona riservatissima nella vita che fa parlare di sé solo per le sue grandi interpretazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Siamo tutti Paul Dano": Matt Reeves, Ben Stiller, Simu Liu e le altre star contro Quentin Tarantino