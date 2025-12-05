siamo civici la frontiera della politica

Le elezioni politiche si avvicinano ed è dunque arrivata l’ora dei riposizionamenti. I partiti, secondo l’ultimo rilevamento dell’Istat, non godono di grande consenso (sono ultimi in graduatoria: oltre una persona di 14 anni e più su cinque è completamente sfiduciata, ossia assegna un voto pari a zero; almeno una su due invece assegna un voto da 1 a 5). Sicché trionfa il civismo, vero o presunto. In parte è infatti il tentativo di camuffare politici che pur di incontrare il favore del pubblico si vestono da civici, magari con l’obiettivo di ridare vita, chessò, a qualche petalo di Margherita. A ottobre, l’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato ha lanciato il Progetto Civico Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

