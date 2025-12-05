La svolta nel caso della scomparsa di Tatiana Tramacere, svanita da Nardò il 24 novembre, è arrivata grazie all’analisi scrupolosa delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Oltre 40 ore di filmati sono state visionate dagli inquirenti per ricostruire i movimenti della 27enne e dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, operaio 30enne di origini rumene. Il filmato decisivo: Tatiana entra in casa di Dragos e non ne esce più. Nelle immagini acquisite si vede chiaramente Tatiana insieme a Dragos la sera del 24 novembre: i due camminano a braccetto, raggiungono la porta dell’abitazione e fanno ingresso nell’appartamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Si vede chiaramente”. Tatiana, poche ore dopo spuntano le immagini shock