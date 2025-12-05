Si taglia la roccia per installare l' ascensore alla Sacra di San Michele | Il più significativo intervento mai realizzato | Video

Il monumento simbolo del Piemonte diventerà accessibile a tutti i visitatori, compresi anziani e persone con disabilità. È in corso alla Sacra di San Michele un importante intervento strutturale che consentirà, entro la primavera del 2026, si installare un nuovo ascensore con un investimento che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

