Si spaccia per consulente bancario e sottrae 200mila euro a una coppia di anziani | cinque denunce e soldi recuperati

Si finge un consulente bancario e convince una coppia di ultra 70enni a inviare a diversi conti correnti, con la promessa di mettere al sicuro i loro soldi, una somma totale di più di 200mila euro. Scatta la denuncia per cinque persone, a cui sono riusciti a risalire i Carabinieri di Roncofreddo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

