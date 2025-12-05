Ammontano a 230 mila euro i fondi per il ripristino e la messa in sicurezza delle scuole cesenate danneggiate dall’ alluvione del 2023. Sulla base del progetto del Servizio edilizia scolastica del settore lavori pubblici del comune di Cesena, che tiene conto di indagini e sopralluoghi, sono stati individuati nove immobili che richiedono interventi di manutenzione. "Grazie alle risorse stanziate con ordinanza commissariale, avviamo la fase di completamento degli interventi iniziati all’indomani dell’alluvione", rimarca il sindaco Enzo Lattuca. Gli interventi comprendono il ripristino di intonaci e tinteggiature, la revisione e sistemazione dei controsoffitti, la manutenzione delle coperture, il miglioramento dei sistemi di drenaggio e di regimazione delle acque, la riqualificazione delle pavimentazioni e delle aree cortilizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ripristinano nove scuole danneggiate dall’alluvione