Si ribalta con l' auto mentre torna a casa morto un 94enne
Un uomo di 94 anni, Giuseppe Gasparri, è deceduto a seguito di un sinistro stradale avvenuto lungo la strada che collega Gubbio a Scheggia e Pascelupo. L'anziano stava rientrando a casa dopo aver svolto alcune commissioni.L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 298. Per cause ancora da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Davagna, auto si ribalta nel bosco e precipita per quaranta metri: coppia soccorsa dall'elicottero https://www.lavocedigenova.it/2025/12/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/davagna-auto-si-ribalta-nel-bosco-e-precipita-per-quaranta-m - facebook.com Vai su Facebook
Auto si ribalta dopo un impatto all’incrocio: paura per i due conducenti Vai su X
Auto si ribalta, soccorsa una donna - Una donna di circa 60 anni, mentre percorreva la strada provinciale 238, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata. Riporta cronachefermane.it
Il video dell’auto che si ribalta mentre scende dal traghetto a Procida - Un grave incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte, si è verificato nel porto di Procida durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata. Scrive blitzquotidiano.it
Procida, auto si ribalta mentre scende dal traghetto - Un’auto si è ribaltata mentre sbarcava dalla nave Agata nel porto di Procida, a causa del repentino abbassamento del portellone che l'ha colta di sorpresa, restando capovolta sopra di esso, come si ... video.corriere.it scrive