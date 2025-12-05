Si rafforza il legame con General San Martìn

Tra Civitanova e General San Martín, nel 35esimo anniversario del gemellaggio scambio di lettere tra sindaci. La professoressa Corinne Michetti ha infatti consegnato nelle mani di Fernando Moreira una lettera di Fabrizio Ciarapica, come segno di amicizia e collaborazione tra le due città. Un momento significativo anche per la presenza di Lily Foresi, figlia di Vincenzo, tra i principali artefici del gemellaggio siglato nel 1990 dell’architetto Mario Ercoli, uno dei primi civitanovesi emigrati, già presidente della Federazione marchigiana. Presente anche Moreira, che ha voluto "esprimere un sincero ringraziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si rafforza il legame con General San Martìn

