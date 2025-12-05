Netflix ha comprato Warner Bros. È successo davvero, sbalordendo alla maniera di Succession. Con un comunicato stampa online, la piattaforma di Los Gatos ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Warner Bros Discovery per l'acquisto della società alla modica cifra di 82,7 miliardi di dollari. Il giorno prima di questa notizia, la stampa americana aveva già riportato che il gigante dello streaming con 300 milioni di abbonati in tutto il mondo era entrato nelle fasi finali delle trattative, sotto il naso di Comcast e Paramount, che da diversi mesi speravano di acquisire la major hollywoodiana fondata nel 1923 da Albert, Harry Morris, Jack e Sam Warner. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sì, Netflix ha acquistato Warner Bros. per una cifra colossale ed è una mossa che può cambiare molte cose