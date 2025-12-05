Si nascondeva lì Italia 19enne accoltellato in centro | ora l’arresto clamoroso

È stato rintracciato e fermato nel Bolognese un  21enne egiziano, ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un connazionale di 19 anni avvenuto nel cuore di Milano lo scorso 25 novembre. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine. Per lui l’accusa è pesantissima:  tentato omicidio. L’aggressione nel fast food a due passi dal Duomo. Erano circa le 20 quando, al primo piano di un fast food affacciato sulla Loggia dei Mercanti, la situazione è precipitata in pochi istanti. Il 21enne avrebbe sferrato un primo fendente all’addome del connazionale, seguito da un secondo colpo al torace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

