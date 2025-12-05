Firenze, 5 dicembre 2025 – Nella notte tra venerdì e sabato, qualche minuto dopo la mezzanotte, in un bed&breakfast di via Antonio da Recanate, vicino alla Stazione Centrale di Milano un ventitreenne turco, Mustafa Erdem A, si è lanciato dalla finestra del secondo piano morendo sul colpo. Pressphoto Firenze Distributore di cannabis in San Paolino Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Il fratello: frasi senza tempo dopo aver fumato. Il fratello di due anni più grande, che era in camera con lui, alla polizia ha dichiarato che dopo aver fumato della marijuana legale – chiamata anche light – acquistata giovedì in un cannabis shop di Firenze il giovane – che studiava nel capoluogo meneghino – avrebbe iniziato a proferire frasi senza senso e a delirare, per poi aprire la finestra e buttarsi nel vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si getta dalla finestra e muore a 23 anni, aveva fumato cannabis light. Sospetti sulla partita ‘alterata’ di marijuana legale