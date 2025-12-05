Si fingono operatori di un' agenzia recupero crediti per truffare un pensionato | denunciato 63enne

I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” sono riusciti a risalire all’artefice di un raggiro ai danni di un medico catanese in pensione che, lo scorso anno, aveva già dovuto fare i conti con un’altra truffa. In quell’occasione, gli abili truffatori erano riusciti a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ricevi ancora chiamate dall’estero anche dopo il blocco Agcom? Non è un errore: è esattamente ciò che gli operatori si aspettavano. Dal 19 novembre l’Autorità ha attivato un filtro anti-spoofing per fermare le chiamate truffa che fingono di arrivare da numeri it - facebook.com Vai su Facebook

Finta mail dell’Agenzia delle Entrate: attenzione alla nuova truffa - La truffa corre in Rete ed è ben architettata: migliaia di utenti sono vittime di una finta mail dell'Agenzia delle Entrate che ha per oggetto "Accertamenti fiscale - Si legge su ilgiornale.it