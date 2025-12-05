Si fingono operatori del Tribunale per truffarli | allarme in paese

Tempo di lettura: < 1 minuto In queste ore sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini che sono stati contattati sulle utenze telefoniche fisse da sedicenti operatori del tribunale di Avellino, che li avvertivano di presunte squadre di ladri in movimento per il paese. Con tale scusa sono state chieste informazioni alle persone contattate sul numero di occupanti l’abitazione, gli orari di lavoro, la presenza di anziani e di autoveicoli a disposizione del nucleo familiare. Ma è una truffa. Lo rende noto il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis: “ Smentisco categoricamente che nel tribunale di Avellino vi siano uffici preordinati ad avvisare i cittadini in tal senso; né che alcun carabiniere è stato inviato per verificare lo stato di sicurezza delle abitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

